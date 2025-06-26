Axios: Трамп ограничит передачу информации Конгрессу после утечки данных об Иране

Администрация США планирует ограничить предоставление секретной информации американскому Конгрессу после утечки данных, согласно которым атака ВС США ядерных объектов Ирана не была столь успешной, как об этом заявлял президент Дональд Трамп.

Администрация США планирует ограничить предоставление секретной информации американскому Конгрессу после утечки данных, согласно которым атака ВС США ядерных объектов Ирана не была столь успешной, как об этом заявлял президент Дональд Трамп.

Как передает Report , об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, правительство планирует ограничить размещение информации в системе CAPNET, которая используется для отправки секретной информации Конгрессу. Оценка Разведывательного управления Минобороны США (РУМО) операции была размещена в CAPNET вечером 23 июня. На следующий день телеканал CNN, а затем и газета The New York Times опубликовали данные из доклада. По их сведениям, ядерная программа Ирана была отброшена назад лишь на несколько месяцев, а не уничтожена. Публикация в СМИ данных РУМО возмутила Трампа.

"Как только мы размещаем информацию в CAPNET, она тут же утекает", - сказал один из источников в Axios. - Нет никаких причин делать это вновь".

Демократы в Конгрессе недовольны тем, что администрация отказалась заранее информировать некоторых законодателей об операции, и планы Белого дома по дальнейшим ограничениям, вероятно, вызовут новый виток критики.

Кроме того, подчеркивает издание, Трамп еще со своего первого президентского срока с глубоким подозрением относится к разведывательному сообществу, произошедшее только усилило эти чувства. "Трамп знает, что в разведывательном сообществе есть агенты, которые ненавидят его", - сказал собеседник портала.

На пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО американский лидер напомнил, что выводы РУМО, которые были "слиты" в прессу, судя по всему, по политическим причинам кем-то из идеологических противников Трампа в американских спецслужбах, носили предварительный характер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что ФБР ведет расследование в отношении лица, допустившего утечку секретных данных о результатах удара США по Ирану.