    Axios: Трамп хочет лично поговорить с Мадуро

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 02:53
    Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что хочет провести телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщил портал Axios.

    "Президент Трамп сообщил своим советникам, что планирует напрямую поговорить с Николасом Мадуро", - указывает издание. Собеседники портала отметили, что звонок пока находится на стадии проработки, поэтому точная дата для телефонной беседы не определена.

    При этом окружение Трампа не знает, что именно он хочет сказать Мадуро, поэтому "все варианты остаются на столе".

    Желание американского лидера провести эту беседу, как указали источники Axios, может быть признаком того, что ракетные удары по Венесуэле или наземные военные операции на ее территории не являются неизбежными.

