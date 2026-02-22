Axios: США выдвинули условие для следующего раунда переговоров с Ираном

США готовы провести следующий раунд переговоров с Ираном, если правительство исламской республики представит в течение 48 часов подробное предложение по ядерной сделке.

Как передает Report, об этом сообщил Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Если Иран представит проект предложения, США готовы встретиться в Женеве в пятницу, чтобы начать подробные переговоры и посмотреть, сможем ли мы заключить ядерную сделку", - сказал собеседник Axios.

По словам другого источника, на встрече США и Иран могут обсудить промежуточное соглашение до заключения ядерной сделки. На переговорах в Женеве 27 февраля будут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, пишет Axios.

Напомним, что 17 февраля завершился второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения по нескольким основным пунктам будущей ядерной сделки. В Белом доме сказали, что по некоторым вопросам все еще остаются разногласия. Дональд Трамп дал Ирану 10–15 дней на заключение сделки.