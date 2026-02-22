Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 19:37
    Axios: США выдвинули условие для следующего раунда переговоров с Ираном

    США готовы провести следующий раунд переговоров с Ираном, если правительство исламской республики представит в течение 48 часов подробное предложение по ядерной сделке.

    Как передает Report, об этом сообщил Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

    "Если Иран представит проект предложения, США готовы встретиться в Женеве в пятницу, чтобы начать подробные переговоры и посмотреть, сможем ли мы заключить ядерную сделку", - сказал собеседник Axios.

    По словам другого источника, на встрече США и Иран могут обсудить промежуточное соглашение до заключения ядерной сделки. На переговорах в Женеве 27 февраля будут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, пишет Axios.

    Напомним, что 17 февраля завершился второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения по нескольким основным пунктам будущей ядерной сделки. В Белом доме сказали, что по некоторым вопросам все еще остаются разногласия. Дональд Трамп дал Ирану 10–15 дней на заключение сделки.

    США Иран переговоры Axios
    "Axios": ABŞ İranla danışıqların növbəti mərhələsinin keçirilməsi üçün şərt irəli sürüb
