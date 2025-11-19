Axios: США тайно разрабатывают новый план по прекращению войны в Украине
- 19 ноября, 2025
- 06:07
Администрация президента США Дональда Трампа тайно консультируется с Россией, чтобы разработать новый план по прекращению войны в Украине, руководит работой спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных американских и российских официальных лиц.
Согласно информации, план США из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента Трампа по достижению соглашения по Газе. Высокопоставленный российский чиновник рассказал Axios, что настроен оптимистично по отношению к плану.
Вашингтон, как указывает портал, начал информировать о новом плане не только украинских, но и европейских чиновников: "Однако, пока неясно, как к нему отнесутся Украина и ее европейские партнеры".
План можно разделить на четыре основные категории: мир в Украине, гарантии для Киева, безопасность в Европе, а также предстоящие отношения США с Россией и Украиной.
Украинский чиновник подтвердил Axios, что Уиткофф обсудил этот план с советником по национальной безопасности президента Украины Владимира Зеленского Рустемом Умеровым на встрече в Майами в начале этой недели.