    Axios: США тайно разрабатывают новый план по прекращению войны в Украине

    • 19 ноября, 2025
    • 06:07
    Администрация президента США Дональда Трампа тайно консультируется с Россией, чтобы разработать новый план по прекращению войны в Украине, руководит работой спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных американских и российских официальных лиц.

    Согласно информации, план США из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента Трампа по достижению соглашения по Газе. Высокопоставленный российский чиновник рассказал Axios, что настроен оптимистично по отношению к плану.

    Вашингтон, как указывает портал, начал информировать о новом плане не только украинских, но и европейских чиновников: "Однако, пока неясно, как к нему отнесутся Украина и ее европейские партнеры".

    План можно разделить на четыре основные категории: мир в Украине, гарантии для Киева, безопасность в Европе, а также предстоящие отношения США с Россией и Украиной.

    Украинский чиновник подтвердил Axios, что Уиткофф обсудил этот план с советником по национальной безопасности президента Украины Владимира Зеленского Рустемом Умеровым на встрече в Майами в начале этой недели.

