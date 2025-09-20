Axios: Израиль призвал США оказать давление на Каир

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил вашингтонскую администрацию оказать давление на Каир, поскольку полагает, что Египет наращивает силы и развивает военную инфраструктуру на Синайском полуострове.

Как передает Report, об этом сообщил американский портал Axios.

По словам его источников из числа американских и израильских должностных лиц, Нетаньяху "просил администрацию (президента США Дональда - ред.) Трампа оказать давление на Египет, чтобы он сократил масштабы недавнего наращивания сил на Синайском полуострове".

Как следует из публикации, Нетаньяху на состоявшейся в начале этой недели встрече в Иерусалиме представил госсекретарю США Марко Рубио "список шагов на Синайском полуострове, которые, по его заявлению, являлись серьезными нарушениями со стороны Египта подписанного в 1979 году договора о мире с Израилем".

Как сообщили израильские чиновники, на египетских базах увеличили длину взлетно-посадочных полос и построили подземные объекты, которые могут быть использованы для хранения ракет. По мнению израильской стороны, Каир "не дал разумного объяснения" этих действий, когда представители еврейского государства направили запросы "по дипломатическим и военным каналам".