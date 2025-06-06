Axios: Израиль не атакует Иран, пока обсуждается ядерная сделка

Власти Израиля заверили Белый дом, что не будут наносить удар по объектам Ирана, пока президент США Дональд Трамп не даст понять, что переговоры с Тегераном по его ядерной программе провалились.
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По их данным, на прошлой неделе во время визита в Вашингтон министр стратегического планирования Рон Дермер, руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби сообщили американским властям о соответствующем решении еврейского государства.
"Мы успокоили американцев и сказали им, что нет никакой логики в том, чтобы начинать атаку, если можно найти хорошее дипломатическое решение. Поэтому мы дадим им шанс и не будем предпринимать никаких военных действий, пока не станет ясно, что переговоры исчерпали себя и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сдался", - сказал собеседник портала.
По его словам, хотя Армия обороны Израиля постоянно тренируется для возможного удара по Ирану, США и другие страны якобы неправильно расценили меры, принятые ЦАХАЛ в преддверии ударов по объектам йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах", как подготовку к неизбежному удару по Ирану.
Тегеран, по оценкам Израиля, приложит все усилия, чтобы не допустить срыва переговоров. "Может пройти еще несколько месяцев переговоров, прежде чем Трамп решит, что они провалились", - отметил источник Axios.
В последние недели вашингтонская администрация была обеспокоена тем, что Израиль готовится нанести удар по Ирану, несмотря на продолжающиеся переговоры по ядерной программе Тегерана. Ранее президент США заявил, что предостерег премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху от этого шага, пока переговоры еще ведутся. При этом Трамп добавил, что его позиция "может измениться в результате телефонного звонка", если он посчитает, что контакты с Ираном ни к чему не приведут.