Axios: Байден намерен продать Израилю оружие на сумму $8 млрд

Уходящая администрация президента США Джо Байдена намерена осуществить продажу Израилю пакета вооружений на сумму $8 млрд.

Уходящая администрация президента США Джо Байдена намерена осуществить продажу Израилю пакета вооружений на сумму $8 млрд.

Как передает Report , об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Госдепартамент США в неофициальном порядке уведомил Конгресс о намерении заключить сделку с еврейским государством, в рамках которой Израиль получит от США оружие и боеприпасы. В частности, США передадут Израилю ракеты класса воздух - воздух для истребителей и ударных вертолетов, артиллерийские снаряды, бомбы малого диаметра, дополнительные комплекты боеприпасов JDAM, бомбы массой 500 фунтов (около 227 кг) и другие боеприпасы.

Источники издания подчеркивают, что сделка рассчитана на "долгосрочную поддержку безопасности Израиля". Предполагается, что некоторое оружие будет передано Израилю непосредственно со складов Пентагона, однако поставка большей части вооружений займет "год или дольше".

Axios подчеркивает, что возможная продажа оружия Израилю должна быть одобрена комитетами по иностранным делам Палаты представителей и Сената Конгресса США.