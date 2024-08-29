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АВВА требует прекратить использование ее музыки на мероприятиях Трампа

АВВА требует прекратить использование ее музыки на мероприятиях Трампа Шведская группа АВВА и компания Universal Music заявили протест против использования музыки группы в предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Другие страны
29 августа 2024 г. 12:29
АВВА требует прекратить использование ее музыки на мероприятиях Трампа

Шведская группа АВВА и компания Universal Music заявили протест против использования музыки группы в предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Как передает Report об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

"Вместе с участниками группы АВВА мы узнали о выходе видеозаписей, где музыка АВВА звучит на мероприятиях Трампа, и потребовали, чтобы это было немедленно прекращено и удалено", - заявили в Universal Music, где также отметили, что компания "не получала никаких запросов по поводу использования музыки и никаких разрешений и лицензий Трампу не выдавала".

На предвыборной встрече Трампа в городе Сент-Клауд в штате Миннесота, в котором проживает много потомков шведских переселенцев, в присутствии 8 тыс. сторонников Трампа звучал хит "The Winner Takes It All" ("Победитель забирает все"). После чего демонстрировалось десятиминутное слайд-шоу с Бьёрном Ульвеусом и Бенни Андерссоном под песни "Money, Money, Money" ("Деньги, деньги, деньги") и "Dancing Queen" ("Танцующая королева").

АВВА стала очередной группой среди исполнителей, которые потребовали, чтобы Трамп прекратил публичное использование их музыки. Ранее об этом также заявили The Rolling Stones, Aerosmith, Селин Дион, Брюс Спрингстин, Рианна, Адель и другие.

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