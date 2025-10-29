Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    29 октября, 2025
    • 17:47
    Автопром ЕС рискует остановить производство из-за дефицита чипов

    Европейская автомобильная промышленность столкнулась с угрозой остановки производства из-за перебоев в поставках микрочипов, используемых в современных моделях автомобилей.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом предупредила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

    В распространенном сегодня заявлении ACEA указано, что ситуация настолько плоха, что "в ближайшие дни" сборочные линии на предприятиях ряда компаний могут быть приостановлены.

    Проблемы связаны с Nextperia ( принадлежит китайской Wingtech - ред.), расположенной в Нидерландах, одним из ключевых поставщиков полупроводников для автомобильного сектора. Решение Нидерландов (от 13 октября - ред.) взять контроль над компанией поставило под угрозу поставки чипов (власти Китая запретили экспорт продукции Nexperia без особого разрешения - ред.) и привело к обострению торговых разногласий между Европейским союзом и Китаем.

    Представитель ЕС Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе подтвердил, что вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович "находится в постоянном контакте" с китайскими и нидерландскими официальными лицами, чтобы "в срочном порядке найти решение проблемы, вызывающей серьезную обеспокоенность европейской промышленности".

    По его словам, Шефчович провел переговоры с министром иностранных дел Китая на прошлой неделе, а в четверг в Брюсселе ждут прибытие китайской делегации. Встречи с представителями Еврокомиссии запланированы на пятницу, и вопрос поставок чипов будет в числе ключевых тем.

    "Мы на связи с обеими сторонами и пытаемся как можно скорее найти решение", - заявил Джилл.

    В последние недели отношения между ЕС и Китаем обострились на фоне введенных Пекином ограничений на экспорт редкоземельных металлов и материалов, используемых для производства чипов и других компонентов высоких технологий. Еврокомиссия рассматривает эту ситуацию как потенциальную угрозу для экономической безопасности и технологической автономии Европы.

    Ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что "кризис с поставками критически важных сырьевых материалов больше не является отдаленным риском" и призвала к мерам по укреплению устойчивости европейских цепочек поставок.

    ЕС также ведет координацию с партнерами по G7 для обеспечения стабильности поставок редкоземельных материалов и полупроводников.

