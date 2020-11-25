Автомобиль врезался в ворота ограждения офиса Меркель в Берлине

Инцидент может быть связан с политической акцией либо противников карантинных мер правительства ФРГ, либо антиглобалистов

Автомобиль врезался в ворота ограждения Ведомства федерального канцлера ФРГ в Берлине, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел у главных ворот, ведущих на территорию ведомства. Они получили незначительные повреждения. Как отметили в полиции, водитель, мужчина средних лет, намеревался прорваться к зданию.

Сейчас он задержан. Полицейские досматривают машину, на месте находятся две скорые.

В среду у канцлера ФРГ Ангелы Меркель запланирована видеоконференция с участием глав регионов, на которой будут обсуждаться вопросы продления и возможного ужесточения действующих в Германии со 2 ноября мер по борьбе с распространением коронавируса.

Правоохранительные органы ФРГ пока не рассматривают происшедшее у ворот Ведомства федерального канцлера Германии в Берлине как теракт.

"Мы в настоящий момент не рассматриваем данное предположение.Сейчас выясняется, направил ли умышленно водитель машину в ворота. Он был задержан", - отметила сотрудник правоохранительных органов.