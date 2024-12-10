Автомобиль МАГАТЭ подвергся атаке дрона по дороге к Запорожской АЭС

Автомобиль экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по дороге к Запорожской АЭС (ЗАЭС) подвергся атаке беспилотника.

Автомобиль экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по дороге к Запорожской АЭС (ЗАЭС) подвергся атаке беспилотника.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства в соцсети X.

"Сегодня дрон поразил и причинил значительные повреждения служебному автомобилю МАГАТЭ по пути к ЗАЭС на украинской территории", - говорится в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси решительно осудил этот инцидент и назвал его неприемлемым, добавив, что сотрудники агентства в результате происшествия не пострадали.

"Атаковать тех, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо", - подчеркнул Гросси.

Отметим, что эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита гендиректора агентства Гросси на станцию. Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.