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Автомобиль из кортежа посла РФ подорвался на мине в Пакистане, есть погибшие

Автомобиль из кортежа посла РФ подорвался на мине в Пакистане, есть погибшие Автомобиль сопровождения посла России в Пакистане Альберта Хорева подорвался на мине в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 18:35
Автомобиль из кортежа посла РФ подорвался на мине в Пакистане, есть погибшие

Автомобиль сопровождения посла России в Пакистане Альберта Хорева подорвался на мине в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report, об этом сообщила российская дипмиссия на своей странице в соцсети Х.

Согласно информации, сегодня Альберт Хорев вместе с несколькими другими дипломатами принял участие в туристическом саммите, организованном Торгово-промышленной палатой Исламабада.

"Автомобиль сопровождения подорвался на мине по пути в отель из Мингоры, провинция Хайбер-Пахтунхва, в результате чего несколько полицейских получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты в результате происшествия не пострадали.

В МИД Пакистана в свою очередь сообщили, что ехавшая впереди полицейская машина разведотряда подорвалась на самодельном взрывном устройстве, в результате чего погибли сотрудники полиции.

"Все члены дипломатического корпуса благополучно вернулись в Исламабад", - подчеркнули в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya səfirinin kortejindən bir avtomobil Pakistanda minaya düşüb, ölənlər var

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