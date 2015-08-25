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    ​Автобус врезался в жилой дом в Нью-Йорке, пострадали семь человек

    Инцидент произошел в районе Квинс

    Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Автобус врезался в жилой дом в Нью-Йорке, пострадали как минимум семь человек.

    Как передает Report, об этом сегодня сообщила телекомпания ABC.

    Инцидент произошел в районе Квинс. Автобус въехал в трехэтажный дом и снес весь угол здания. Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние неизвестно.

    По словам представителя полиции, все получившие ранения люди находились в самом автобусе, информации о пострадавших внутри здания пока не поступало.

    На месте происшествия работают пожарные службы и спасатели.

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