​Автобус врезался в жилой дом в Нью-Йорке, пострадали семь человек

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Автобус врезался в жилой дом в Нью-Йорке, пострадали как минимум семь человек.

Как передает Report, об этом сегодня сообщила телекомпания ABC.

Инцидент произошел в районе Квинс. Автобус въехал в трехэтажный дом и снес весь угол здания. Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние неизвестно.

По словам представителя полиции, все получившие ранения люди находились в самом автобусе, информации о пострадавших внутри здания пока не поступало.

На месте происшествия работают пожарные службы и спасатели.