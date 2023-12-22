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Автобус въехал в толпу людей в Алматы

Автобус въехал в толпу людей в Алматы В Алматы автобус въехал в толпу людей в районе городской больницы №7.
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22 декабря 2023 г. 19:37
Автобус въехал в толпу людей в Алматы

В Алматы автобус въехал в толпу людей в районе городской больницы №7.

Как передает Report со ссылкой на Tengrinews, три человека погибли на месте.

По информации департамента полиции Алматы, авария произошла в 18 часов 15 минут.

"Пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя – женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами. Вследствие данного происшествия три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сообщили в полиции.

Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан.

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