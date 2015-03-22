​Автобус упал с моста на севере Индии, погибли 5 человек

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек в воскресенье погибли, около 30 пострадали при падении пассажирского автобуса с 10-метрового моста на трассе Агра – Мумбаи на севере Индии.

Как передает Report, об этом сообщил национальный телеканал India TV.

По свидетельствам очевидцев, водитель не справился с управлением, и автобус, проломив ограждение, упал в сухой канал под мостом. Все пострадавшие доставлены в местные больницы, по меньшей мере семь из них находятся в критическом состоянии.

В настоящее время ведутся поиски водителя, который сбежал после ДТП. Начато расследование произошедшего.