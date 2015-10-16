 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Автобус с латвийскими депутатами попал в аварию в Польше

    В ДТП пострадало 5 человек

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Автобус с делегацией латвийских депутатов местных самоуправлений попал 16 октября в аварию в Польше.

    Как отмечает Report, об этом сообщили местные СМИ.

    Согласно информации, в ДТП пострадало 5 человек.

    Инцидент произошел в 200 км от Варшавы. Автобус, в котором находилось 12 членов делегации Лудзенского, Карсавского и Зилупского самоуправлений Латвии и два водителя, съехал с дороги и перевернулся.

    Причиной аварии, по предварительной версии, стало обледенение дороги.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi