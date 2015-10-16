​Автобус с латвийскими депутатами попал в аварию в Польше

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Автобус с делегацией латвийских депутатов местных самоуправлений попал 16 октября в аварию в Польше.

Как отмечает Report, об этом сообщили местные СМИ.

Согласно информации, в ДТП пострадало 5 человек.

Инцидент произошел в 200 км от Варшавы. Автобус, в котором находилось 12 членов делегации Лудзенского, Карсавского и Зилупского самоуправлений Латвии и два водителя, съехал с дороги и перевернулся.

Причиной аварии, по предварительной версии, стало обледенение дороги.