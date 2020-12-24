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Автобус насмерть сбил бывшую "Мисс мира"

Автобус насмерть сбил бывшую "Мисс мира" Первая "Мисс мира" из Аргентины Норма Компальо погибла после того, как ее задавил автобус
Другие страны
24 декабря 2020 г. 06:29
Автобус насмерть сбил бывшую Мисс мира

Первая "Мисс мира" из Аргентины Норма Компальо погибла после того, как ее задавил автобус.

Как передает Report со ссылкой на издание Nacion, авария произошла в Буэнос-Айресе в предыдущий четверг, когда бывшая "Мисс мира" вышла из дома за покупками. В тот момент, когда Компальо переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, ее сбил автобус.

Женщину доставили в больницу, где ввели в состояние искусственной комы, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась спустя пять дней.

Норма Компальо выиграла конкурс "Мисс Мира 1960", проходивший в Лондоне. Она стала первой уроженкой Аргентины, завоевавшей этот титул. Помимо звания, 21-летняя Компальо также выиграла спортивный автомобиль и весомый денежный приз.

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