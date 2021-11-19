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Австрия вводит 20-дневный локдаун из-за критической ситуации по COVID-19

Австрия вводит 20-дневный локдаун из-за критической ситуации по COVID-19 Австрия вводит для всех с 22 ноября уже четвертый локдаун из-за критической ситуации с коронавирусом и загруженности больничных коек пациентами с новым коронавирусом.
Другие страны
19 ноября 2021 г. 13:41
Австрия вводит 20-дневный локдаун из-за критической ситуации по COVID-19

Австрия вводит для всех с 22 ноября уже четвертый локдаун из-за критической ситуации с коронавирусом и загруженности больничных коек пациентами с новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Александер Шалленберг по итогам совещания с главами австрийских регионов.

Он возложил ответственность за новые ограничения на противников массовой вакцинации от коронавируса.

"Нам из-за серьезности ситуации ничего не остается, как ввести ограничения для всех, для защиты всех нас и нашей системы здравоохранения. С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря", - сказал Шалленберг на пресс-конференции.

Кроме того, страна начинает подготовку к введению обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года.

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