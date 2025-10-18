Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Австрия поддержит 19-й пакет санкций против России

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 20:35
    Австрия поддержит 19-й пакет санкций против России

    Австрия решила не препятствовать принятию нового пакета санкций ЕС против России, хотя ранее выдвигала требования касательно дел Raiffeisen Bank International (RBI).

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД этой страны.

    "Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник", говорится в сообщении ведомства.

    Вена ранее просила, чтобы Евросоюз отменил санкции в отношении компании Rasperia Trading: тогда бы RBI получил пакет акций (24%) строительной компании Strabag, которым владеет подсанкционная компания.

    Новые санкции против РФ будут включать снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничительные меры против платежной системы "Мир", 45 российских и зарубежных компаний, запрет на экспорт ряда руд, металлов, химикатов и солей и др.

    19-й пакет санкций российская нефть Австрия
    Avstriya Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini dəstəkləyəcək

