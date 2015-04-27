Австрия отметила 70-летие провозглашения Второй республики

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Официальная Австрия торжественно отметила в понедельник 70-летие провозглашения Второй республики - ныне действующего австрийского государства, основанного 27 апреля 1945 года через две недели после освобождения Вены c разрешения и с помощью советских властей, когда на западе страны еще шли боевые действия и Вторая мировая война еще не была завершена, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Утром федеральный президент Австрии Хайнц Фишер, федеральный канцлер Вернер Файман и члены правительства возложили с воинскими почестями венки к монументу основанию государства в парке Швайцергартен. Затем состоялся торжественный "государственный акт" во дворце Хофбург, который несколько выбивался из традиции тем, что для участия в нем прибыл и федеральный президент ФРГ Йоахим Гаук. На торжественном акте, который транслировало общественное австрийское телевидение ORF, присутствовали все члены правительства Австрии, руководители парламента, архиепископ Венский кардинал Кристоф Шёнборн и представители других конфессий страны, члены дипломатического корпуса, включая посла РФ в Австрии Сергея Нечаева, командование вооруженных сил.

В своей речи президент Австрии Фишер позже заметил, что придает особое значение участию в собрании "высшего представителя соседней страны, с историей которой мы так тесно, иногда роковым образом, были связаны, но с которой мы сегодня с новым самосознанием совместно работаем над мирным европейским будущим".