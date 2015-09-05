​Австрия и Германия впустят мигрантов из Венгрии

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В ночь на субботу, 5 сентября, федеральный канцлер Австрии Вернер Файман сообщил, что Австрия и Германия пустят на свою территорию тысячи беженцев, которые сейчас находятся в Венгрии.

Как передает Report, об этом заявил Файман на своей странице в Facebook.

"Ввиду сложившегося сегодня чрезвычайного положения на венгерской границе Австрия и Германия согласились в этом случае на дальнейший проезд беженцев в свои страны", — заявил Файман на своей странице в Facebook.

Там же указано, что решение было принято после разговора Файмана с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по телефону и с одобрения федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Кроме того, по словам Файмана, Австрия и Германия надеются, что Венгрия выполнит свои обязательства по справедливому распределению беженцев, которые предусматривает Дублинский договор.