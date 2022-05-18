Австралия ввела санкции против журналистов, госслужащих и организаций РФ

Власти Австралии ввели санкции в отношении восьми российских журналистов, а также ряда государственных служащих и организаций.

Власти Австралии ввели санкции в отношении восьми российских журналистов, а также ряда государственных служащих и организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду письме австралийского МВД.

В частности, ограничительные меры коснулись генерального директора информагентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, генерального директора RT Алексея Николова, журналиста и ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергея Брилева, гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Александра Жарова, телеведущего Михаила Леонтьева, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина, а также директора Музея Победы Александра Школьника, врио главы МЧС России Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева и первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Николая Богдановского.

Кроме того, рестрикции были введены в отношении российской частной военной компании "Вагнер" и двух белорусских предприятий: производителя гусеничной техники "Минотор-сервис" и ОАО "КБ Радар".

В список лиц, которых коснутся антироссийские санкции, включены и граждане Украины - депутаты Верховной рады Тарас Козак и Илья Кива.

Напомним, что к настоящему моменту Австралия ввела ограничения в отношении 812 российских и белорусских граждан, включая президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также 47 крупнейших предприятий и организаций РФ. Кроме того, запрещен экспорт оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти и газа, импорт российских энергоносителей, оружия и комплектующих.