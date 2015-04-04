Австралия: столкновения антиисламистов с антирасистами

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Тысячи протестующих против исламского экстремизма вступили в уличную конфронтацию с не меньшим числом противников любых проявлений расизма сразу в нескольких крупных городах Австралии.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, полиция арестовала несколько человек в Мельбурне, втором по численности населения городе страны, где стычки были наиболее ожесточенными: конным стражам порядка пришлось выстроить живое ограждение на площади Федерации между противоборствующими сторонами.

Задержанные в Мельбурне двое мужчин и одна женщина были позднее отпущены на свободу. По словам представителя местной полиции Белинды Батти, им будут предъявлены обвинения. Однако она не уточнила, какие именно.

Пресс-секретарь движения Reclaim Australia (Вернуть Австралию) Кэтрин Бреннан заявила, что ее организация защищает австралийские ценности и выступает против исламского экстремизма, но не является антимусульманской по своей сути.

Активисты движения организовали шествия в 16 населенных пунктах Австралии, выступая против "исламизации" австралийского общества, законов шариата и практики выдачи сертификатов "халяльности", то есть соответствия требованиям ислама, для большинства мясных продуктов, продаваемых в Австралии.