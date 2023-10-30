О нас

Австралия сообщила об отсутствии прогресса в торговых переговорах с ЕС

Австралия сообщила об отсутствии прогресса в торговых переговорах с ЕС Министр торговли Австралии Дон Фаррелл сообщил об отсутствии прогресса в торговых переговорах с Евросоюзом.
Другие страны
30 октября 2023 г. 07:39
Австралия сообщила об отсутствии прогресса в торговых переговорах с ЕС

Министр торговли Австралии Дон Фаррелл сообщил об отсутствии прогресса в торговых переговорах с Евросоюзом.

Как передает Report, соответствующее заявление главы ведомства было распространено министерством торговли страны.

"Задача министра торговли Австралии заключается в том, чтобы обеспечить наилучшие условия для национальных производителей, бизнесменов и потребителей, но пока добиться прогресса в торговых переговорах с ЕС нам не удалось", - отметил Фаррелл, отметив, что работа над соглашением о свободной торговле с Евросоюзом "будет продолжена". "Я надеюсь, что однажды мы подпишем договор, который принесет пользу и Австралии, и нашим европейским друзьям", - подчеркнул он.

Переговоры о торговом соглашении между Австралией и ЕС застопорились из-за позиции Евросоюза в отношении торговых наименований и маркировки. Несмотря на длительные консультации и обсуждения, сторонам так и не удалось договориться о праве австралийских производителей выйти на европейский рынок, используя привычные торговые марки для своих товаров. Причиной для спора стали названия 172 продуктов и 236 алкогольных напитков, имеющих в ЕС маркировку в рамках программы географических указаний. Наиболее острые дискуссии вызвал призыв сменить наименования сыров (феты, моцареллы, горгонзолы, грюйера и рокфора) и игристых вин (просекко).

Обсуждение всеобъемлющего торгового соглашения между ЕС и Австралией началось в мае 2018 года, однако переговоры были приостановлены осенью 2021 года из-за осложнения отношений между Австралией и Францией, последовавшего за разрывом договора на строительство дизель-электрических подводных лодок, о котором Канберра объявила после создания трехстороннего военного альянса Австралии, Великобритании и США AUKUS. После прихода к власти нового правительства (в мае 2022 года) Канберре удалось наладить отношения с Парижем и вернуться к обсуждению торгового соглашения с ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avstraliyanın ticarət naziri: "Aİ ilə ticarət danışıqlarında irəliləyiş yoxdur"

Экслюзивные новости

Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
Политолог: Антиазербайджанские заявления ЕС - результат усилий армянской диаспоры
24 октября 2023 г. 11:35
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
Казахский политолог: Cредний коридор придал новый импульс отношениям Азербайджана и Казахстана
24 октября 2023 г. 11:25
Генпрокурор: Изучаются пути совместной борьбы с преступностью в регионе
Генпрокурор: Изучаются пути совместной борьбы с преступностью в регионе
23 октября 2023 г. 20:47
Кямран Алиев: Поиски пропавших без вести расширены после антитеррористических мероприятий
Кямран Алиев: Поиски пропавших без вести расширены после антитеррористических мероприятий
23 октября 2023 г. 20:25
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
Генпрокурор: Ни одно преступление карабахских сепаратистов не останется безнаказанным
23 октября 2023 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi