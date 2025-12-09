Австралия приобретает шесть ударных БПЛА Ghost Bat почти за $1 млрд

Австралия подписала контракт на сумму 1,4 млрд австралийских долларов (около $930 млн) с Boeing Defence Australia на поставку шести боевых беспилотных летательных аппаратов Ghost Bat для своих сил обороны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

По информации, контракт был объявлен после проведения первого боевого испытания новой системы вооружения по воздушной цели.

"Ghost Bat недавно провел испытания ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 по воздушной цели, что демонстрирует растущий потенциал платформы для обеспечения оперативных возможностей Королевских военно-воздушных сил Австралии", - отметил глава Минобороны Австралии.

Ghost Bat (MQ-28A) является первым военным самолетом, разработанным в Австралии за более чем полвека. Аппарат способен действовать в связке с пилотируемыми разведывательными и истребительными самолетами и имеет дальность полета более 3700 км.