Австралия примет 12 тыс. беженцев из Сирии

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Австралии согласилось дополнительно разместить в стране 12 тыс. сирийских беженцев, а также направить 40 млн. долларов на урегулирование миграционного кризиса в Сирии. Об этом 9 сентября сообщила телекомпания ABC, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время Австралия ежегодно принимает в рамках гуманитарной квоты 13 750 беженцев из различных стран мира. Правительство планировало увеличить эту квоту в 2018 году на 5 тыс. человек.

Готовность разместить у себя беженцев уже выразили власти трех австралийских штатов - Виктории, Южной Австралии и Западной Австралии.