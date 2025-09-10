Австралия потратит $1,1 млрд на беспилотные субмарины

ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Правительство Австралии сообщило о выделении $1,1 млрд на закупку десятков автономных подводных лодок Ghost Shark.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

    Точное количество закупаемых субмарин засекречено. Ожидается, что ВМС Австралии начнут их получать уже с января 2026 года. 

    Ghost Shark - модульная многоцелевая подводная лодка с длиной корпуса чуть меньше 6 м, предназначена для выполнения длительных миссий, ведения разведки, наблюдения и нанесения ударов. Подлодка разработана американской оборонной компанией Anduril Industries в сотрудничестве с Организацией оборонной науки и техники, которая является структурой Минобороны Австралии. Первые прототипы субмарины были представлены в апреле 2024 года.

