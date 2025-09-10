Австралия потратит $1,1 млрд на беспилотные субмарины
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 14:22
Правительство Австралии сообщило о выделении $1,1 млрд на закупку десятков автономных подводных лодок Ghost Shark.
Как передает Report, об этом сообщает ABC News.
Точное количество закупаемых субмарин засекречено. Ожидается, что ВМС Австралии начнут их получать уже с января 2026 года.
Ghost Shark - модульная многоцелевая подводная лодка с длиной корпуса чуть меньше 6 м, предназначена для выполнения длительных миссий, ведения разведки, наблюдения и нанесения ударов. Подлодка разработана американской оборонной компанией Anduril Industries в сотрудничестве с Организацией оборонной науки и техники, которая является структурой Минобороны Австралии. Первые прототипы субмарины были представлены в апреле 2024 года.
Последние новости
14:55
Число погибших при беспорядках в Непале возросло до 25Другие страны
14:52
Вэнс: Трамп хочет укрепить отношения с РФ после завершения войны в УкраинеДругие страны
14:48
Джейхун Байрамов обсудил с представителем Госдепа США мирный процесс на Южном КавказеВнешняя политика
14:43
Мадина Игибаева: Новый порядок невозможно построить без опоры на старые парадигмыВнешняя политика
14:39
Правительство утвердило Генплан города ГубадлыВнутренняя политика
14:34
В Нахчыване число налогоплательщиков увеличилось почти на 8%Финансы
14:31
Президент ОАЭ прибыл в Катар, ожидается визит наследников Иордании и Саудовской АравииДругие страны
14:28
Фото
В Худате проводится капремонт парка Гейдара АлиеваИнфраструктура
14:22