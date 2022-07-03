Австралия передаст Украине 14 БТР и 20 бронемашин

Австралия предоставит Украине дополнительный пакет военно-технической помощи на сумму 100 млн долларов США.

Австралия предоставит Украине дополнительный пакет военно-технической помощи на сумму 100 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанези на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

Как отметил Альбанезе, Австралия поддерживает Украину и оказывает "весомую помощь, включая военную".

"Австралия готова продолжать оказывать поддержку правительству и народу Украины столько, сколько это потребуется, чтобы получить преимущество и победу, защитить свой суверенитет. Вы защищаете верховенство права, международный правопорядок... Сегодня мы объявим дополнительно 100 млн долларов в виде военно-технической помощи. Всего мы уже предоставили 390 млн долларов. Мы также предоставляем дополнительно 14 БТР и 20 Bushmaster", - сказал, в свою очередь, Албенизи.

Также, по его словам, Австралия выделит дополнительно военное оборудование, беспилотники и другую военную технику, по запросу Украины.

"Кроме того, мы будем оказывать дальнейшую помощь пограничным войскам Украины, улучшать их оборудование, уровень кибербезопасности и улучшать контроль над границами", - заявил он.