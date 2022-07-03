О нас

Австралия передаст Украине 14 БТР и 20 бронемашин

Австралия передаст Украине 14 БТР и 20 бронемашин Австралия предоставит Украине дополнительный пакет военно-технической помощи на сумму 100 млн долларов США.
Другие страны
3 июля 2022 г. 22:58
Австралия передаст Украине 14 БТР и 20 бронемашин

Австралия предоставит Украине дополнительный пакет военно-технической помощи на сумму 100 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанези на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

Как отметил Альбанезе, Австралия поддерживает Украину и оказывает "весомую помощь, включая военную".

"Австралия готова продолжать оказывать поддержку правительству и народу Украины столько, сколько это потребуется, чтобы получить преимущество и победу, защитить свой суверенитет. Вы защищаете верховенство права, международный правопорядок... Сегодня мы объявим дополнительно 100 млн долларов в виде военно-технической помощи. Всего мы уже предоставили 390 млн долларов. Мы также предоставляем дополнительно 14 БТР и 20 Bushmaster", - сказал, в свою очередь, Албенизи.

Также, по его словам, Австралия выделит дополнительно военное оборудование, беспилотники и другую военную технику, по запросу Украины.

"Кроме того, мы будем оказывать дальнейшую помощь пограничным войскам Украины, улучшать их оборудование, уровень кибербезопасности и улучшать контроль над границами", - заявил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Avstraliya Ukraynaya 14 zirehli BTR və 20 zirehli döyüş maşını verəcək

Самое важное

В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело
В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело
2 июля 2022 г. 17:10
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
В Гёйгёле произошло тяжелое ДТП, погибли шесть человек
В Гёйгёле произошло тяжелое ДТП, погибли шесть человек
2 июля 2022 г. 10:43
В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян
В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян
1 июля 2022 г. 16:57
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
ФотоНачала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
1 июля 2022 г. 02:57
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
30 июня 2022 г. 14:59
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
30 июня 2022 г. 14:28
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
30 июня 2022 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi