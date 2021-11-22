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Австралия откроет границу для некоторых привитых обладателей виз с 1 декабря

Австралия откроет границу для некоторых привитых обладателей виз с 1 декабря Австралия откроет въезд в страну для обладателей виз, полностью вакцинированных от COVID-19, с 1 декабря.
Другие страны
22 ноября 2021 г. 20:19
Австралия откроет границу для некоторых привитых обладателей виз с 1 декабря

Австралия откроет въезд в страну для обладателей виз, полностью вакцинированных от COVID-19, с 1 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информация об этом появилась в понедельник на сайте премьер-министра страны Скотта Моррисона.

Отмечается, что послабления в первую очередь коснутся студентов, держателей бизнес-виз и беженцев.

Премьер-министр также отметил, что с 1 декабря Австралия начнет принимать вакцинированных туристов из Южной Кореи и Японии.

"Возвращение квалифицированных работников и студентов в Австралию является важным этапом на пути восстановления", - отметил премьер-министр.

Власти Австралии закрыли границы государства 24 марта 2020 года в связи с пандемией. В настоящий момент въезд в страну полностью запрещен для всех иностранцев. Граждане и постоянные жители Австралии могут вернуться на родину из-за границы, однако общее число репатриантов в неделю ограничено. Все прилетевшие в Австралию обязаны пройти 14-дневную изоляцию в одном из государственных карантинных отелей или в специальном лагере для репатриантов.

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