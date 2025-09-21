Австралия объявит о признании палестинского государства
- 21 сентября, 2025
- 15:24
Австралия вслед за Великобританией и другими европейскими странами намерена объявить в ближайшее время о признании палестинского государства.
Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника в администрации президента США Дональда Трампа.
"Сегодня Австралия объявит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке о своем одностороннем признании палестинского государства", - пишет издание.
Ранее СМИ сообщили о намерении Великобритании признать палестинское государство в воскресенье, еще до начала недели высокого уровня на Генассамблее в Нью-Йорке.
Издание отмечает, что шаг Австралии предпринимается несмотря на возражения США. "Мы им сказали, что это не целесообразно", - отмечается в статье.