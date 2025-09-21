Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Австралия объявит о признании палестинского государства

    Другие страны
    21 сентября, 2025
    15:24
    Австралия вслед за Великобританией и другими европейскими странами намерена объявить в ближайшее время о признании палестинского государства.

    Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника в администрации президента США Дональда Трампа.

    "Сегодня Австралия объявит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке о своем одностороннем признании палестинского государства", - пишет издание.

    Ранее СМИ сообщили о намерении Великобритании признать палестинское государство в воскресенье, еще до начала недели высокого уровня на Генассамблее в Нью-Йорке.

    Издание отмечает, что шаг Австралии предпринимается несмотря на возражения США. "Мы им сказали, что это не целесообразно", - отмечается в статье.

    Австралия Государство Палестина признание

    Лента новостей