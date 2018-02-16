Австралия обвинила Россию в создании вируса NotPetya

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Австралии вслед за Великобританией и США обвинило Россию в создании и распространении компьютерного вируса NotPetya.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление сделал министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор.

Глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент", - говорится в заявлении.