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Австралия намерена использовать вакцины от Pfizer и Moderna в качестве бустерных

Австралия намерена использовать вакцины от Pfizer и Moderna в качестве бустерных Вакцинация части жителей Австралии бустерными дозами препаратов от коронавируса будет осуществляться с использованием вакцин компаний Pfizer - BioNTech и Moderna. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава федерального департамента здра
Другие страны
8 октября 2021 г. 09:30
Австралия намерена использовать вакцины от Pfizer и Moderna в качестве бустерных

Вакцинация части жителей Австралии бустерными дозами препаратов от коронавируса будет осуществляться с использованием вакцин компаний Pfizer - BioNTech и Moderna. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава федерального департамента здравоохранения Пол Келли.

По словам Келли, бустерные прививки будут предложены людям с ослабленным иммунитетом. "К сожалению, иммунная система некоторых людей работает не так хорошо, как у населения в целом, и [стандартная] вакцинация может не обеспечить необходимой защиты. Пациенты с ослабленным иммунитетом должны получить третью дозу в период между двумя и шестью месяцами после второй", - сказал глава ведомства в ходе онлайн-брифинга в Канберре, отметив, что первыми бустерную прививку получат больные раком и перенесшие трансплантацию органов.

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант сообщил, что техническая консультативная группа по вопросам иммунизации населения до конца октября 2021 года предоставит правительству рекомендации относительно повышения эффективности вакцинации для населения в целом. Вероятно, в список таких рекомендаций будет включена и возможность бустерной прививки для лиц с нормальным иммунитетом, но подверженных высокому риску заражения в силу определенных обстоятельств или рода деятельности.

Ожидается, что первые 500 тыс. доз бустерных вакцин будут распределены с начала следующей недели.

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Версия на английском языке Australia to use Pfizer, Moderna jabs for booster dose

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