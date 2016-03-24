Австралия: найденные у Африки обломки почти наверняка с МН370

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Обломки, найденные в марте у берегов Мозамбика, вероятнее всего имеют отношение к самолету Malaysia Airlines, пропавшему два года назад, заявили австралийские власти, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Министр по вопросам транспорта Даррен Честер сказал, что анализ двух обнаруженных частей показал, что они практически наверняка принадлежали самолету рейса MH370, и выразил надежду на то, что дальнейшие поиски прояснят судьбу пропавшего "боинга".

В марте 2014 года самолет компании Malaysia Airlines пропал в ходе рейса из Куала-Лумпура в Пекин, на борту находились 239 человек.

В июле прошлого года на острове Реюньон был найден обломок крыла, который, как установила прокуратура Франции, принадлежит пропавшему самолету.

Австралийские власти заявляли в декабре, что самолет, вероятно, находится в южной части поисковой зоны в Индийском океане, где сейчас ведется операция. По словам вице-премьера Австралии, она может завершиться к июню 2016 года.

Операция проводится на территории размером 120 тысяч квадратных километров в 2000 километрах от австралийского города Перт.