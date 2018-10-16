Австралия может признать Иерусалима столицей Израиля

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Австралия изучает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху по итогам его разговора с австралийским коллегой Скоттом Моррисоном.

«Глава австралийского правительства сообщил мне, что рассматривает решение официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести посольство Австралии в Иерусалим», — говорится в сообщении.

Нетаньяху выразил признательность главе австралийского кабмина и пообещал продолжить укреплять отношения между странами.

Ранее президент Чехии Милош Земан не исключил переноса посольства страны в Израиле.