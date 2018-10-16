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    Австралия может признать Иерусалима столицей Израиля

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Австралия изучает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху по итогам его разговора с австралийским коллегой Скоттом Моррисоном.

    «Глава австралийского правительства сообщил мне, что рассматривает решение официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести посольство Австралии в Иерусалим», — говорится в сообщении.

    Нетаньяху выразил признательность главе австралийского кабмина и пообещал продолжить укреплять отношения между странами.

    Ранее президент Чехии Милош Земан не исключил переноса посольства страны в Израиле.

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