Австралия может прекратить поиски пропавшего малазийского Boeing

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Австралии Тони Эббот признал, что поиски пропавшего Boeing 777 Малайзийских авиалиний могут быть прекращены, передает Report.

«Я не могу обещать, что поисковая операция продолжится с той же интенсивностью и дальше, но мы приложим все усилия для решения этой загадки. Я хочу разделить с родственниками пропавших пассажиров надежду на продолжение поисков», — заявил австралийский лидер в Канберре.

Австралия принимает активное участие в поисках пропавшего самолета в Индийском океане.

Ранее сообщалось, что Boeing 777-200 пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Он следовал рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Связь с лайнером оборвалась, дальнейшая его судьба неизвестна.