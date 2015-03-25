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    ​Австралийские спецслужбы запретили выезд 200 предполагаемым боевикам

    Все граждане, которым был запрещен выезд из страны, собирались вступить в ряды ИГ

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники контртеррористических служб Австралии не позволили выехать из страны 200 предполагаемым джихадистам, включая трех подростков, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщил министр иммиграции Австралии Питер Даттон, предполагаемые джихадисты собирались вылететь в страны Ближнего Востока. Всего же, по словам Даттона, спецслужбы с августа прошлого года допросили около 85 тысяч человек в восьми аэропортах Австралии.

    По данным спецслужб, все граждане, которым был запрещен выезд из страны, предположительно, собирались вступить в ряды боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ).

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