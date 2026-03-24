    Австралия и ЕС подписали оборонное соглашение

    24 марта, 2026
    06:30
    Австралия и ЕС подписали оборонное соглашение

    Австралия и Европейский союз заключили соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности, которое начало действовать сразу после подписания.

    Как передает Report, об этом заявил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.

    По его словам, документ направлен на усиление совместной работы в сферах кибербезопасности, противодействия терроризму и защиты от гибридных угроз.

    Альбанезе уточнил, что достигнутые договоренности предполагают более широкий обмен разведывательными данными, развитие совместного потенциала для ответа на возникающие угрозы, а также усиление координации в вопросах противодействия онлайн-радикализации и финансированию террористической деятельности. Помимо этого, обе стороны приняли решение о начале нового диалога в области космической безопасности.

    Глава оборонного ведомства Австралии Ричард Марлз заявил, что заключенное партнерство откроет дополнительные перспективы в сфере приобретения вооружений и военной техники.

    "Данное соглашение даст возможность австралийским предприятиям, работающим в области оборонных технологий и инноваций, выстроить более тесные связи с европейскими партнерами и сформировать фундамент для развития военно-промышленного комплекса страны", - подчеркнул он.

    Оборонное соглашение Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе Минобороны Австралии Ричард Марлз
    06:30

    Австралия и ЕС подписали оборонное соглашение

    Другие страны
    06:07

    СМИ: Израиль и США ударили по газопроводу и распределительной станции в Иране

    Другие страны
    05:39

    В тяжелом ДТП с микроавтобусом в Перу погибли более 10 человек

    Другие страны
    05:20

    Сенат США одобрил кандидатуру Маллина на должность главы МВБ

    Другие страны
    04:53

    Тегеран изучает переданные через посредников инициативы Вашингтона

    Другие страны
    04:18

    Ким Чен Ын заявил, что КНДР никогда не откажется от статуса ядерной страны

    Другие страны
    03:42

    В РФ заявили о начале масштабной атаки на Украину

    Другие страны
    03:06

    CENTCOM: США с начала операции поразили уже более 9 тыс. целей в Иране

    Другие страны
    02:56

    При крушении военного самолета в Колумбии погибли не менее 38 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    Лента новостей