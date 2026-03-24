Австралия и ЕС подписали оборонное соглашение

Австралия и Европейский союз заключили соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности, которое начало действовать сразу после подписания.

Как передает Report, об этом заявил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.

По его словам, документ направлен на усиление совместной работы в сферах кибербезопасности, противодействия терроризму и защиты от гибридных угроз.

Альбанезе уточнил, что достигнутые договоренности предполагают более широкий обмен разведывательными данными, развитие совместного потенциала для ответа на возникающие угрозы, а также усиление координации в вопросах противодействия онлайн-радикализации и финансированию террористической деятельности. Помимо этого, обе стороны приняли решение о начале нового диалога в области космической безопасности.

Глава оборонного ведомства Австралии Ричард Марлз заявил, что заключенное партнерство откроет дополнительные перспективы в сфере приобретения вооружений и военной техники.

"Данное соглашение даст возможность австралийским предприятиям, работающим в области оборонных технологий и инноваций, выстроить более тесные связи с европейскими партнерами и сформировать фундамент для развития военно-промышленного комплекса страны", - подчеркнул он.