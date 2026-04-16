Австралийский суд одобрил экстрадицию экс-пилота США Даггана в Соединенные Штаты

Федеральный суд Австралии оставил в силе решение о выдаче Соединенным Штатам бывшего пилота морской пехоты США Дэниела Даггана, обвиняемого в содействии китайским военным.

Отмечается, что суд отклонил апелляцию Даггана на решение, принятое в Сиднее в мае 2024 года. Кроме того, суд обязал его компенсировать судебные издержки правительства.

Дагган, имеющий австралийское гражданство, был задержан в 2022 году в городе Оранж в штате Новый Южный Уэльс по запросу американской стороны и с тех пор находится под стражей.

По версии Министерства юстиции США, в 2012 году он участвовал в подготовке пилотов Народно-освободительной армии Китая в частной авиационной школе в Южной Африке. В случае признания вины ему может грозить до 65 лет лишения свободы.

Сам Дагган отвергает предъявленные обвинения. По словам его супруги, семья рассматривает дальнейшие юридические шаги. У защиты есть 28 дней для подачи жалобы на решение суда.

Как отмечает издание, слушания по делу неоднократно переносились. Адвокаты настаивали на необходимости проверить законность действий сотрудников австралийской спецслужбы ASIO, которые, по их утверждению, ввели Даггана в заблуждение, после чего он вернулся в Австралию и был арестован по запросу США.