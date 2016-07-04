​Австралийские пограничники нашли наркотики на 200 млн. долларов

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Власти Австралии предъявили обвинения восьми подозреваемым в связи с обнаружением примерно 275 килограммов метамфетамина на сумму 206 млн. долларов США. Как передает Report, об этом сообшает агентство Франс Пресс.

Сотрудники министерства иммиграции и охраны границ Австралии обнаружили наркотики под ложным полом контейнеров для перевозки грузов. Были задержаны семь граждан Австралии и один малайзиец.

"Троим предъявлены обвинения в нарушении законодательства по коммерческому ввозу наркотических веществ, остальные пять обвиняются во владении и попытке незаконного ввоза большого количества метамфетамина с целью сбыта", — заявили представители управления, добавив, что в качестве наказания в этом случае возможно пожизненное тюремное заключение.

Австралийская полиция отметила, что в операции им оказывали поддержку власти Китая, вместе с которым страна борется против контрабанды метамфетамина.