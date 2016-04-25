Баку. 25 Апреля. REPORT.AZ/Австралийская полиция задержала подростка, которого обвиняют в причастности к планированию теракта на территории страны во время празднования национального праздника Австралии и Новой Зеландии "Анзак" 25 апреля. Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер.

Отмечается, что арестованный 16-летний подросток был задержан в воскресенье близ города Сидней в доме, где он проживал. В понедельник обвиняемый должен предстать перед судом. Если его вина будет признана, ему грозит пожизненное заключение.

По данным агентства, несколько подростков были арестованы в стране за последние годы и обвинены в причастности к планированию терактов.