Авиаудары коалиции по Йемену за сутки унесли жизни более 20 человек

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Жертвами авиаударов по Йемену, нанесенных арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, за последние сутки стали 22 человека, десятки получили ранения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Бомбардировкам подвергся ряд районов северо-западной провинции Саада, известной как оплот повстанческого движения хуситов. Сообщается, что не менее 12 человек погибли, еще 10 получили ранения при ударе по рынку в муниципалитете Баким на севере провинции. Еще четверо были убиты в результате бомбежки жилого сектора в муниципалитете Мунаббих.

Еще семеро человек погибли в провинции Амран, где снаряды ударили по административным зданиям, зданию суда и местному стадиону.

Как сообщалось ранее, удар был нанесен также по историческому району столицы Йемена Саны, который входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По последним данным, погибли шесть человек, пять старинных зданий оказались разрушены целиком, несколько других повреждены.