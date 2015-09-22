 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В результате авиаудара арабской коалиции по отелю в столице Йемена погибли 50 человек - ОБНОВЛЕНО

    Отель, по которому был проведен авиаудар, находится в южной части города Сана

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в отеле в столице Йемена городе Сана в результате авиаудара коалиции арабских стран достигло 50 человек. 

    Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на медицинские источники. 

    ***14:51

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек погибли в отеле в столице Йемена городе Сана в результате авиаудара коалиции арабских стран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Отель, по которому был проведен авиаудар, находится в южной части йеменской столицы. Число пострадавших не называется.

    Другие обстоятельства инцидента уточняются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi