​В результате авиаудара арабской коалиции по отелю в столице Йемена погибли 50 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в отеле в столице Йемена городе Сана в результате авиаудара коалиции арабских стран достигло 50 человек.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на медицинские источники.

***14:51

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек погибли в отеле в столице Йемена городе Сана в результате авиаудара коалиции арабских стран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отель, по которому был проведен авиаудар, находится в южной части йеменской столицы. Число пострадавших не называется.

Другие обстоятельства инцидента уточняются.