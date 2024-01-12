Авиарегулятор США усилит контроль за производством самолетов Boeing

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США ужесточит контроль за производством самолетов Boeing после инцидента с разгерметизацией Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в аэропорту Портленда, в результате которого у самолета отвалилась ч

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США ужесточит контроль за производством самолетов Boeing после инцидента с разгерметизацией Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в аэропорту Портленда, в результате которого у самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении регулятора.

"После принятия решительных мер о приостановке эксплуатации порядка 171 самолета Boeing 737 MAX 9 FAA сегодня (12 января - ред.) объявило о новых значительных шагах, чтобы немедленно нарастить контроль за производством продукции Boeing", - указано в заявлении регулятора.

Меры будут включать оценку соблюдения производителем самолетов утвержденных стандартов качества, а также проверку рисков безопасности и изучение возможности передать полномочия по контролю качества продукции независимым сторонним организациям.

FAA 11 января начало расследование в отношении компании Boeing. Ранее управление распорядилось приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 после инцидента в Портленде.