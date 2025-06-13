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Авиарегулятор Индии приказал проверить все Boeing 787 компании Air India

Авиарегулятор Индии приказал проверить все Boeing 787 компании Air India Индийский авиационный регулятор (DGCA) издал приказ об усиленной проверке безопасности всего парка самолетов Boeing 787-8 и 787-9 авиакомпании Air India, оснащенных двигателями GEnx.
Другие страны
13 июня 2025 г. 17:41
Авиарегулятор Индии приказал проверить все Boeing 787 компании Air India

Индийский авиационный регулятор (DGCA) издал приказ об усиленной проверке безопасности всего парка самолетов Boeing 787-8 и 787-9 авиакомпании Air India, оснащенных двигателями GEnx.

Как передает Report, это следует из заявления DGCA, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, меры по усиленному контролю вводятся с 15 июня 2025 года.

Проверка лайнеров перед каждым вылетом из Индии должна будет включать проверку параметров топлива и сопутствующих систем, осмотр компрессора кабины и его систем, электронную диагностику системы управления двигателем. Кроме того, должны будут проводиться тесты топливного актуатора (элемента для регулирования давления) двигателя и проверка системы смазки, исправности гидравлической системы и анализ параметров взлета.

В приказе отмечается, что дополнительно вводится проверка мощности двигателей в течение ближайших двух недель. DGCA также поручило как можно скорее завершить анализ технических неисправностей, зафиксированных за последние 15 дней на самолетах Boeing 787-8 и 787-9.

Отметим, что Boeing 787, выполнявший рейс AI171 в Лондон, упал сразу после взлета на жилой район. На его борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа. В результате катастрофы выжил только один человек, остальные находившиеся на борту пассажиры, члены экипажа, бортпроводники погибли. Кроме того, на земле также есть погибшие, поскольку самолет упал на крышу студенческого общежития - в общей сложности, 310 человек.

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