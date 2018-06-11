Авианосная группа США вернулась в Средиземное море для борьбы с ИГИЛ

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman 10 июня вошла в восточный район Средиземного моря для того, чтобы вновь принять участие в операции против боевиков группировки ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте американских Военно-морских сил.

"Возвращение ударной группы во главе с Harry Truman к борьбе с ИГ - это мощный сигнал нашим партнерам о том, что мы привержены миру и безопасности в регионе и везде, где существует угроза международного терроризма", - отмечает командующий АУГ, контр-адмирал Юджин Блэк.

Во время своего присутствия в регионе палубная авиация будет наносить точечные удары по террористам, демонстрируя тем самым мобильность и боеспособность флота, отмечают в ВМС.