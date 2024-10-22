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Авианосец ВМС США зашел в район Оманского залива к югу от Ирана

Авианосец ВМС США зашел в район Оманского залива к югу от Ирана Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln зашла в район Оманского залива к юго-востоку от побережья Ирана.
Другие страны
22 октября 2024 г. 14:45
Авианосец ВМС США зашел в район Оманского залива к югу от Ирана

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln зашла в район Оманского залива к юго-востоку от побережья Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных Пентагона.

Ранее группа находилась в Аденском заливе, где выполняла задачи по борьбе с действиями йеменских хуситов, наносивших удары по торговому судоходству в регионе Красного моря.

В понедельник министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в Израиле уже развернута батарея американских комплексов ПРО THAAD и готова к введению в эксплуатацию на случай новых иранских ударов Ирана.

13 октября президент США Джо Байден заявил, что развертывание системы THAAD вместе с примерно 100 американскими военнослужащими должно помочь защитить Израиль, который рассматривает ответный удар против Ирана после того, как Тегеран выпустил более 180 ракет по Израилю 1 октября. Ранее Тегеран заявлял, что ответит на такие атаки Израиля.

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