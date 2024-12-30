Авиакомпания "Туркменистан" организует вывоз пассажиров из Москвы в Ашхабад через Стамбул

Авиакомпания "Туркменистан" 30 и 31 декабря организует вывоз пассажиров, имеющих авиабилеты на рейсы Москва-Ашхабад по альтернативному маршруту Mосква-Стамбул-Ашхабад.

Авиакомпания "Туркменистан" 30 и 31 декабря организует вывоз пассажиров, имеющих авиабилеты на рейсы Москва-Ашхабад по альтернативному маршруту Mосква-Стамбул-Ашхабад.

Как передает Report со ссылкой на туркменское информагентство "Ориент", об этом сообщает сама авиакомпания.

Отмечается, что на участке Москва-Стамбул будет привлечен сторонний перевозчик.

Как сообщалось, авиакомпания "Туркменистан" приостановила регулярные рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад в период с 30.12.24 по 31.01.25 года. О причинах отмены рейсов не сообщалось.

Сразу несколько авиакомпаний и стран широкого региона – Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, ОАЭ, приостановили рейсы во многие города РФ на после катастрофы с пассажирским самолетом Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшей вблизи казахстанского Актау 25 декабря.

На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.