Авиакомпания Qatar Airways обвинила пассажира в оскорблении религиозных чувств мусульман

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Пассажира самолета национальной авиакомпании Катара могут посадить в тюрьму за то, что он нацарапал на подлокотнике своего кресла фразу, которая оскорбляет религиозные чувства мусульман, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Пассажир самолета авиакомпании Qatar Airways 36-летний Джозеф Бреслин летел бизнес-классом в Лондон. В полете ему не понравилось обслуживание на борту самолета, кроме того он устал от перелета, и все это подвигло его написать на подлокотнике своего кресла оскорбительную фразу.

После приземления самолета Д.Бреслин написал те же слова на салфетке и бросил ее между двумя пассажирами самолета в мусульманских платках.

Произошло это 8 июля, тогда же мужчина был задержан.

Мужчина признал свою вину, но был отпущен под залог до вынесения приговора 31 октября.

При этом судья не исключил, что мужчине может грозить тюремный срок.