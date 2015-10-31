Авиакомпания Air France прекращает полеты над Синаем

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Air France приняла решение избегать полетов над Синаем в качестве меры предосторожности после крушения российского лайнера Airbus 321 в Египте, сообщает Reuters.

Лайнер Airbus 321 авиакомпании «Когалымавиа», который совершал рейс 9268 из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 6.51 мск, после чего исчез с экранов радаров. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Позже обломки лайнера были обнаружены в центральной части Синайского полуострова Египта. По информации посольства России в Египте, все пассажиры погибли, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.