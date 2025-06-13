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Авиакомпании массово перенаправляют рейсы из-за ударов Израиля по Ирану

Авиакомпании массово перенаправляют рейсы из-за ударов Израиля по Ирану Международные авиаперевозчики массово перенаправляют рейсы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке,
Другие страны
13 июня 2025 г. 10:21
Авиакомпании массово перенаправляют рейсы из-за ударов Израиля по Ирану

Международные авиаперевозчики массово перенаправляют рейсы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, авиакомпании покинули воздушное пространство над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией, свидетельствуют данные платформы Flightradar24.

Авиакомпания Air India, выполняющая рейсы из Ирана в Европу и Северную Америку, сообщила, что несколько рейсов были перенаправлены или возвращены в пункты отправления, в том числе из Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго и Лондона. Бюджетный перевозчик Flydubai приостановил полеты в Амман, Бейрут, Дамаск, Иран и Израиль. Qatar Airways отменила два рейса в Дамаск.

Ирак рано утром в пятницу закрыл свое воздушное пространство и приостановил все движение в своих аэропортах, сообщают иракские государственные СМИ. На востоке Ирака, недалеко от границы с Ираном, находится один из самых загруженных воздушных коридоров в мире, где десятки рейсов пересекают Европу и страны Персидского залива, многие из которых следуют из Азии в Европу. По данным Flightradar24, рейсы постоянно перенаправлялись в Центральную Азию или Саудовскую Аравию.

В то же время закрыт аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Израильская авиакомпания EL AL также объявила, что приостановила все рейсы.

Платформа Safe Airspace рекомендует операторам соблюдать повышенную осторожность в регионе.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin İrana zərbələri səbəbindən aviaşirkətlər kütləvi şəkildə reyslərin istiqamətlərini dəyişdirir
Версия на английском языке Airlines massively reroute flights due to Israeli strikes on Iran

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